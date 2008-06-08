Нужен дизайн для магазина на Oscommerce Vam editin

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок242 просмотра

Нужно разработать на Oscommerce Vam edition дизайн рыболовного интернет магазина и прикрутить его. Назовите примерный цены на эту услугу и сроки

Спасибо

аська 337306692

17 лет назад
h_emil
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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