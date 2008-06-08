Дизайн сайта под Shop Script

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок213 просмотров

Требуется разработать оригинальный дизайн магазина фотошаблонов под Shop Script СMS. Магазин специализируется на продаже шаблонов открыток, рамок и т.п., что должно быть отражено в дизайне.

Предпочтителен дизайн в современном стиле, лёгкий и яркий.

17 лет назад
james303
Алексей 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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