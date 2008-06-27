Есть сайт internetrating.ru.Нужно для него сделать шаблон коммерческого дизайна.Образец есть. ася 225539833.Предлагайте цены и сроки.Оплата только после проделанной работы.
Доработать дизайн для Битрикса
Есть купленный дизайн для битрикса. Нужно его доработать в соответствии с ТЗ. ТЗ объясню при общении.
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