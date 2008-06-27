Доработать дизайн для Битрикса

Уже прошло почти 2 недели. Обещали сделать за 3-7 дней. Три дня назад написали, что были тех. проблемы и на след.день после обеда сделают, и скидка за задержку 10% ... Обед прошел еще вчера. Мне с такой исполнительностью и 50% скидка даже даром не нужна. А исполнитель даже в аську не отвечает!!!