Разработка дизайна магазина на shop-script

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок257 просмотров

Требуется создать шаблон на smarty под shop-sctript для интернет-магазина по продаже отопительной техники.

Пожалуста указывайте стоимость работы и сроки.

17 лет назад
abc_easy
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Изменить тему wordpress

    $50

    Сайт на движке вордпресс Стоит двухколоночная тема - glossyblue-1-3 Надо добавить слева еще одну колонку для списка рубрик Чтобы обе колонки (правая и левая) были по ширине не менее 204

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Нужна шапка для сайта

    $50

    Нужно сделать шапку для сайта. Подробное ТЗ предоставлю выбранному исполнителю. Оплата только после утверждения, через WM. Бюджет 15$. Срочно! Пишите в icq, приват не читаю.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт из шаблона

    Необходимо создать сайт из шаблона, установить его на cms. В шаблоне нужно изменить рисунок шапке (flash), создать подразделы, добавить несколько скриптов. Скриншот шаблона - http://avoreg.ru/v.php?id=5450882826d335971aee8a817c648e0b Ваши предложения по цене и срокам?

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка логотипа + дизайн сайта

    Доброго времени суток! Необходимо разработать логотип и дизайн для сайта. Тема работы, игра новус. Подробную информацию об игре можно найти на страничках википедии. Сайт будет посвящен клубу игроков ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Модернизация дизайна под SharePoint

    Для внутреннего сайта необходима модернизация дизайна: 1) дизайн, нарезка, верстка в html (опыт работы под ШП необходим!) 2) маловероятно, но возможно – оптимизация существующего шаблон подстраниц в соответствии с дизайном главной ...

    CSSHTML
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Шаблон для интернет-магазина на ShopScript'е

    Требуется разработать шаблон для интернет-магазина. Движок — ShopScript, если быть точнее, то его новая версия — WebAsyst. Тематика магазина: гаджеты (в том числе разные ИТ/хайтек подарки и сувениры). P.S. Пожалуйста указывайте ...

    Webasyst
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн под joomla

    1. Требуется разработка оригинального дизайна для консалтинговой компании (консалтинг и проектирование в области логистики). Примеры удачного дизайна http://www.navigantconsulting.com/; http://www.rockettheme.com/Templates/Available_Templates/Catalyst_-_May_08_Joomla_Templates/ 2. Требуется создать шаблон для Joomla (адаптировать коммерческий шаблон) под разработанный дизайн. ...

    Joomla
    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    17 лет назад