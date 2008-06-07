Разработка логотипа + дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт32 заявки469 просмотров

Доброго времени суток!

Необходимо разработать логотип и дизайн для сайта.

Тема работы, игра новус. Подробную информацию об игре можно найти на страничках википедии.

Сайт будет посвящен клубу игроков данного вида спорта.

Полную информацию и тех. задание вышлю по электронной почте. Для выполнения задания необходимо, что бы была возможна связь по телефону.

17 лет назад
elcp
47 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

un-style
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$300
30 дней
Осторожно кидалово! Перевели деньги и с приветом...

Заявки фрилансеров

un-style
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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