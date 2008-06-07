Разработка логотипа + дизайн сайта

Доброго времени суток!

Необходимо разработать логотип и дизайн для сайта.

Тема работы, игра новус. Подробную информацию об игре можно найти на страничках википедии.

Сайт будет посвящен клубу игроков данного вида спорта.

Полную информацию и тех. задание вышлю по электронной почте. Для выполнения задания необходимо, что бы была возможна связь по телефону.