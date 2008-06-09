Дизайн портала по недвижимости

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок358 просмотров
#1$

Из темы конкурса всё ясно.

Логотип в техзадании.

Вот примеры сайтов(возьмите первый за основую, и выведи среднее

арифметическое из всех, сделайте красиво, как вы умеете!!!) ;)

Ориентируйтесь что сайт будет сделан на Joomla!

http://www.crimeastar.info/

http://www.realestate.ru/

http://www.restate.ru/

http://www.vsedoma.ru/

http://www.bighome.ru/

http://www.appartment.ru/

http://www.kvadroom.ru/

http://www.dometra.ru/

Результаты работ присылать по адресу: [email protected]

Joomla
17 лет назад
Player666
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Победитель конкурса

Za--To
Борис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
И еще раз Максим показал своё мастерство, сделав еще один отличный дизайн, наша наиcвышая оценка!
Снова убедился в профессиональности заказчика. Александр четко ставит задачу, что и как нужно сделать..работать с этим человеком легко и приятно, надеюсь будем сотрудничать и в дальнейшем. Рекомендую как отличного заказчика.

Заявки фрилансеров

Za--To
Борис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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