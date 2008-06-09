Необходимо разработать единый дизайн для сайтов региональных отделений одной всероссийской общественной организации: центральный округ, северо-западный, южный, приволжский, уральский, сибирский, дальневосточный – итого 7 сайтов. Все сайты должны быть выполнены в единой манере. Отличия: цветовая гамма ...
Дизайн портала по недвижимости
Из темы конкурса всё ясно.
Логотип в техзадании.
Вот примеры сайтов(возьмите первый за основую, и выведи среднее
арифметическое из всех, сделайте красиво, как вы умеете!!!) ;)
Ориентируйтесь что сайт будет сделан на Joomla!
Результаты работ присылать по адресу: [email protected]
Победитель конкурса
Похожие заказы
- Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт17 лет назад
Легкий шаблон для DataLife Engine 7.0 сайт эротической тематики (ориентация на однополую эротику) в белых, голубых и розовых тонах. Настройка , редактировка колонок в шаблоне, вписать разделы сайта и др. ICQ 450632295Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад
- $150
Нужно разработать дизайн сайта для компании которая занимается продажей Металлопроката. Предпочтение мастеру с длительной положительной репутацией и достойным портфолио. Доп. информация по требованию.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $2500
Задача: Разработать дизайн портала бесплатных объявлений и/или набор иконок для него. Тип: Информационный дизайн. Стиль: Web 2.0 (закругленные углы, пунктирные ссылки, градиенты, etc.). Объемы: 1 главная/типовая ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Информацию о профиле компании и наполнении можно взять на www.sev.com.ru Что должно быть: 1. Логотип компании; 2. Фирменные цвета – оранжевый, кремовый; 3. Основная тема и настроение – свежесть, ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Добрый день. Задача - разработка макета главной страницы сайта автосалона Мазда. Пример сайтов - http://www.mazda.co.uk/, http://www.mazdaspb.ru/, http://www.mazda.ru/ Главное требование - не отходить от общей конценции дизайна торговой ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт17 лет назад
Здравствуйте, нам необходимо разработать дизайн страниц с поздравлениями . Он должен вписываться в наш сайт и в тоже время вносить новое - ощущение праздника. Остальная информация лично при ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт17 лет назад
Основные требования – дизайн должен быть выполнен в строгом стиле. Образцом для подражания может служить формат современной рекламы «Билайн» (с иной цветовой гаммой), но рассмотрю и иные видения. Дизайн сайта должен быть спроектирован ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо скачать 3 шаблона сайтов. Изменить цветовую гамму, сменить фотографии и клипарт. В случае успешного и своевременного выполнения, один из шаблонов будет передан исполнителю на последующую доработку в рамках отдельного заказа. ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт17 лет назад
Доработать psd как на jpegДизайн сайтов1 заявкаЗакрыт17 лет назад