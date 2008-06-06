Дизайн портала и/или набор иконок для для него

Задача: Разработать дизайн портала бесплатных объявлений и/или набор иконок для него.

Тип: Информационный дизайн.

Стиль: Web 2.0 (закругленные углы, пунктирные ссылки, градиенты, etc.).

Объемы: 1 главная/типовая страница, 36 внутренних (отличаются от главной незначительными элементами и зоной контента), 25 интерфейсов для всплывающих окон (в основном однотипные) и примерно 240 иконок различных размеров (от 12х12 до 32х32) и различной сложности. Прототип главной страницы для оценки находится в приложении.

Схема работы: Дизайн по заранее предоставленным прототипам всех страниц, отхождение от прототипов не приветствуется. Страницы сдаются по мере готовности, т.к. параллельно будет вестись верстка.

Срок: до 20 июля

Обязательное условие: территориальное местонахождение дизайнера(ов) в г.Киев.

Предложения указывать только с точными сроками, стоимостью и ссылками на портфолио аналогичных работ.