Дизайн web-сайта

# 1 — $

Основные требования – дизайн должен быть выполнен в строгом стиле. Образцом для подражания может служить формат современной рекламы «Билайн» (с иной цветовой гаммой), но рассмотрю и иные видения.

Дизайн сайта должен быть спроектирован с учетом мультиязычности.

Требования к формату сайта – состоит из элементов: верхний сектор (символика и название (в разработке), строка отображения места нахождения на сайте, поиск, переключение языков просмотра), средний сектор (основной информационный) и нижний (контакты, копирайтная информация). Средний сектор состоит из левой (навигация), средней (основная информационная) и правой (баннеры, отдельные ссылки с баннерами) частей. Навигацию в левой части сайта предпочтительно выполнить в виде раскрывающегося иерархического дерева ссылок, но рассмотрю и иные видения.

Результирующий файл(файлы) в формате psd.

Профиль: НИИ, сфера - механизмы государственного управления и разработка законопроектов.

Хочется достойного качества, но бюджет критичен, сами понимаете.

Указывайте свою цену.