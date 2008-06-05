Нужен простой симпатичный дизайн + верстка для интернет магазина. Пример: _ttp://dom-sad.ru/
Дизайн web-сайта
Основные требования – дизайн должен быть выполнен в строгом стиле. Образцом для подражания может служить формат современной рекламы «Билайн» (с иной цветовой гаммой), но рассмотрю и иные видения.
Дизайн сайта должен быть спроектирован с учетом мультиязычности.
Требования к формату сайта – состоит из элементов: верхний сектор (символика и название (в разработке), строка отображения места нахождения на сайте, поиск, переключение языков просмотра), средний сектор (основной информационный) и нижний (контакты, копирайтная информация). Средний сектор состоит из левой (навигация), средней (основная информационная) и правой (баннеры, отдельные ссылки с баннерами) частей. Навигацию в левой части сайта предпочтительно выполнить в виде раскрывающегося иерархического дерева ссылок, но рассмотрю и иные видения.
Результирующий файл(файлы) в формате psd.
Профиль: НИИ, сфера - механизмы государственного управления и разработка законопроектов.
Хочется достойного качества, но бюджет критичен, сами понимаете.
Указывайте свою цену.
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