Создание сайта из шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок249 просмотров

Необходимо скачать 3 шаблона сайтов. Изменить цветовую гамму, сменить фотографии и клипарт.

В случае успешного и своевременного выполнения, один из шаблонов будет передан исполнителю на последующую доработку в рамках отдельного заказа.

Прошу направлять Ваши предложения относительно цены.

17 лет назад
YSJ
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров