Простой дизайн

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен33 заявки489 просмотров

Нужен простой симпатичный дизайн + верстка для интернет магазина.

Пример: _ttp://dom-sad.ru/

17 лет назад
jamayka
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

Atmosfera
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
$40
suave
Ана 
45 лет
19 лет в сервисе
Была
16 лет назад
33 отзыва(-1)
17 лет назад
$100
4 дня
Очень понравилось работать с Дианой. Все сделано качественно и быстро. Хороший профессионал, приятный человек.
Замечательный заказчик! Побольше бы таких, как Алексей! ТЗ четкое, оплата моментальная, всё супер! Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

Atmosfera
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
suave
Ана 
45 лет
19 лет в сервисе
Была
16 лет назад
33 отзыва(-1)
17 лет назад

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