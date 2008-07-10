Дизайн сайта

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен29 заявок619 просмотров

Нужно сделать дизайн для сайта. По окончании работы предоставить psd файл. Подробности напишу выбранному исполнителю. Бюджет до 80$

17 лет назад
Viktor_k
Viktor 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

jahnglist
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
$80
Отлично выполнил работу. Быстро и качественно. Результатом доволен.
пропал

Заявки фрилансеров

jahnglist
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад