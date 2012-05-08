Женский журнал: логотип + дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен59 заявок553 просмотра

Требуется сделать логотип и дизайн сайта женского журнала.

У кого нет портфолио, не пишите!

У кого нет аськи, не пишите!

У кого нет отзывов, не пишите!

Предложения без указания стоимости отклоняются!

Оставляйте предложения тут, не пишите мне в аську, отвечать не буду! Чье предложение заинтересует, напишу вам сам!

17 лет назад
adivlin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

abrisgroup
36 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$546
50 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

abrisgroup
36 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Редизайн сайта

    $250

    Всем доброго времени суток, коллеги! Необходим РЕДИЗАЙН сайта www.stile.ru с изменением его структуры. Все должно быть ПРОСТО, ГАРМОНИЧНО и КРАСИВО. Для более объективной оценки просьба присылать ссылки на ...

    Дизайн сайтов67 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Арт-надсмотр за добавлением контента

    $20

    Нужно сделать арт-надсмотр за добавлением контента на сайт. Давать рекоммендации и т.д. Цена за сайт - от 20 у.е. Просьба оставлять сообщения в формате: портфоли - icq. Очень желательно что-бы в рабочее время (с 10-00 ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн личной странички

    Готов создать свой сайт на своем движке пхп, нужен дизайн, оплата - партнерство, создание вашего сайта. Примерный вид сайта можно посмотреть на leogig.ucoz.ru. подробности в аське 358799007.

    PHP
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перевод сайта на Bitrix

    $1000

    Создана заготовка информационного технического сайта компании на html. Необходимо сделать его рабочим и подключить к системе Bitrix. Работу надо выполнить удаленно, желательно чтобы человек находился в Москве для оплаты выполненной работы. ...

    HTML
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Изменить цветовую гамму сайта

    Необходимо попробовать и предложить несколько вариантов цветовой гаммы сайта. Сменить голубой цвет на красный (от светло-красного до бордового). Изображение в аттаче.

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Отрисовать 2 псд из jpg.

    $60

    Нужно : отрисовать 2 псд из jpg и потом внести в них правки. Жду предложений. Цена за 1 отрисовку - до 40 у.е. Отрисовать и правки внести нужно - ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад