Женский журнал: логотип + дизайн сайта

Требуется сделать логотип и дизайн сайта женского журнала.

У кого нет портфолио, не пишите!

У кого нет аськи, не пишите!

У кого нет отзывов, не пишите!

Предложения без указания стоимости отклоняются!

Оставляйте предложения тут, не пишите мне в аську, отвечать не буду! Чье предложение заинтересует, напишу вам сам!