Перевод сайта на Bitrix

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок246 просмотров

Создана заготовка информационного технического сайта компании на html. Необходимо сделать его

рабочим и подключить к системе Bitrix. Работу надо выполнить удаленно, желательно чтобы человек

находился в Москве для оплаты выполненной работы. Оплата будет произведена наличными. Сумма оплаты

будет согласована. Бюджет позволяет все сделать качественно. КОнтакты QIP 353-869-799, email

[email protected] Александр

HTML
17 лет назад
batman777
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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