Нужно нарисовать дизайн для сайта оружейного магазина, + к этому простое лого для этого сайта. Особых изысков не требуется, но, в общем, внешнии вид сайта должен производить приятное впечатление. Вместе с ценой и контактами отписывайте, ...
Разработать дизайн макеты для портала
Ищем дизайнера на крупный проект
Есть задача разработать дизайн макеты для портала, включающий модули:
– база данных объектов
– социальная сеть
– картографический сервис
– тематические каталоги
Техническое задание есть. Уровень проекта очень серьезный. Условия обсуждаются лично.
Контакты: [email protected], ICQ 52812133
Заявки фрилансеров
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