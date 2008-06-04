Разработать дизайн макеты для портала

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Закрыт24 заявки284 просмотра

Ищем дизайнера на крупный проект

Есть задача разработать дизайн макеты для портала, включающий модули:

– база данных объектов

– социальная сеть

– картографический сервис

– тематические каталоги

Техническое задание есть. Уровень проекта очень серьезный. Условия обсуждаются лично.

Контакты: [email protected], ICQ 52812133

17 лет назад
vanechka_i
Наталья 
54 года
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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