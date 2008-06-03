Требуется "НЕшаблонный" РЕдизайн сайта - интернет-магазина, работающего на базе Shop-Script PREMIUM (Лицензионный), с качественной, кроссбраузерной вёрсткой и, желательно, но не обязательно - с возможностью последующего использования этого дизайна для платформы 1С:Битрикс. Глубокая доработка существующих, а ...
Сделать 5 картинок.
Есть psd. Есть 5 машин (фотографий). Нужно сделать 5 картинок (одна большая фотография + 3 или 6 или 9 маленьких (интерьер или экстерьер именно той машины)), Нужно сделать сейчас. Оплата - 5-10 у.е. Просто все предельно, но нужно быстро и красиво. Жду предложений тут с номера icq. Спасибо.
Заявки фрилансеров
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