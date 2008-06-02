РеДизайн сайта, глубокая модификация Shop-Script

Требуется "НЕшаблонный" РЕдизайн сайта - интернет-магазина, работающего на базе Shop-Script PREMIUM (Лицензионный), с качественной, кроссбраузерной вёрсткой и, желательно, но не обязательно - с возможностью последующего использования этого дизайна для платформы 1С:Битрикс. Глубокая доработка существующих, а также создание новых (возможно применение Ваших, уже разботанных) модулей скрипта, согласно техническому заданию. По срокам ограничений нет (в разумных пределах) - нужно КАЧЕСТВО. Бюджет, ориентировочно до 1500$. Требования, определяющие выбор исполнителя:

1. Безупречное знание и опыт работы с Shop-Script PREMIUM;

2. Варианты оплаты: безналичный расчёт (в крайнем случае, но НЕжелательно! - наличный или через платёжные системы / сервис безопасного проведения сделок);

3. Поэтапность оплаты;

4. Промежуточное и окончательное (перед "заливкой" на сайт) тестирование будет производится Заказчиком на локальной копии (LocalHost), а не на работающем интернет-магазине;

5. Возможность оперативной связи по возникающим вопросам.

Благодарю за внимание и жду Ваших предложений.