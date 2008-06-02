Шаблон отеля для Joomla! 1.0.12

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок251 просмотр

Здравствуйте! Нужен шаблон сайта на Joomla 1.0.12 с готовым Дизайном для Центра отдыха. В их собственности Гостиница на 11 номеров, ресторан на 100 мест, бар, бильярд, вип зал, сауна, русская баня, бассейн, площадка для мини футбола, детская площадка, катание на лошадях. Как-то это надо отразить на шаблоне, красиво. Может быть устроит уже готовый шаблон. Показывайте работы.

icq 131384912

[email protected]

Joomla
17 лет назад
nrc
43 года
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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