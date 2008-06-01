Изготовление мебели на заказ

$145
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок291 просмотр

Задание: разработать дизайн сайта "Изготовление мебели на заказ".

Требования к исполнителю (вообще ищу надежного партнера):

• наличие портфолио с образцами дизайна сайтов,

• желание работать дизайнером долго (а значит развиваться, получать все больше заказов),

• готовность работать от 120$,

• ответственность и внутренняя зрелость (сказал – сделал, если не можешь – объясни и откажись),

• способность планировать свое время и укладываться в заданные сроки,

• проживание – не Москва и не Питер, т.е. не из центра России.

Предложение, скорее всего, заинтересует начинающих дизайнеров. Хотя…

Вообщем, буду рад, если сработаемся.

P.S. Люди, пожалуйста не оставляйте заявки, если не соответствуете данным критериям. Даже если очень хочется заработать :) Экономьте, пожалуйста, наше общее с вами время.

ТЗ см. в приложении.

17 лет назад
jishnu
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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