Задание: разработать дизайн сайта "Изготовление мебели на заказ".

Требования к исполнителю (вообще ищу надежного партнера):

• наличие портфолио с образцами дизайна сайтов,

• желание работать дизайнером долго (а значит развиваться, получать все больше заказов),

• готовность работать от 120$,

• ответственность и внутренняя зрелость (сказал – сделал, если не можешь – объясни и откажись),

• способность планировать свое время и укладываться в заданные сроки,

• проживание – не Москва и не Питер, т.е. не из центра России.

Предложение, скорее всего, заинтересует начинающих дизайнеров. Хотя…

Вообщем, буду рад, если сработаемся.

P.S. Люди, пожалуйста не оставляйте заявки, если не соответствуете данным критериям. Даже если очень хочется заработать :) Экономьте, пожалуйста, наше общее с вами время.

ТЗ см. в приложении.