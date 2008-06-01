# Исходя из представленной предыдущей работы, описал еще более развернуто. Нужен класс в дизайне, а не поделки 19-летнего! # Первая часть оплаты будет только по предоставлению первых набросков дизайна первой страницы, можно в ...
Изготовление мебели на заказ
Задание: разработать дизайн сайта "Изготовление мебели на заказ".
Требования к исполнителю (вообще ищу надежного партнера):
• наличие портфолио с образцами дизайна сайтов,
• желание работать дизайнером долго (а значит развиваться, получать все больше заказов),
• готовность работать от 120$,
• ответственность и внутренняя зрелость (сказал – сделал, если не можешь – объясни и откажись),
• способность планировать свое время и укладываться в заданные сроки,
• проживание – не Москва и не Питер, т.е. не из центра России.
Предложение, скорее всего, заинтересует начинающих дизайнеров. Хотя…
Вообщем, буду рад, если сработаемся.
P.S. Люди, пожалуйста не оставляйте заявки, если не соответствуете данным критериям. Даже если очень хочется заработать :) Экономьте, пожалуйста, наше общее с вами время.
ТЗ см. в приложении.
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