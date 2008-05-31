Доделать

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок216 просмотров

Joomla 1.0.15

3 файла сам шаблон(с версткой) psd шаблона и логотип в psd.

1. Изменить цвет лого (Бордо)

2. Переделать дизайн. Под цвет логотипа . Направление фирмы Недвижимость.

Joomla
17 лет назад
waal
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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