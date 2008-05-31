# Исходя из представленной предыдущей работы, описал еще более развернуто. Нужен класс в дизайне, а не поделки 19-летнего! # Первая часть оплаты будет только по предоставлению первых набросков дизайна первой страницы, можно в ...
Доделать
Joomla 1.0.15
3 файла сам шаблон(с версткой) psd шаблона и логотип в psd.
1. Изменить цвет лого (Бордо)
2. Переделать дизайн. Под цвет логотипа . Направление фирмы Недвижимость.
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