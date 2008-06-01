Копирование флеш на основе базового

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка220 просмотров

Создание на 95% такого же флеша как и на сайте.

Все данные в ТЗ.

Срок работы 1 день, хотя там работы на 20-30 минут.

Сумма 10-15 USD.

Оплата после завершения, без предоплаты, так как маленькая сумма.

17 лет назад
balyst
64 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Elly_
42 года
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад
$15
Все супер. Сделала быстро и качественно. Все поправки внесла сразу же! Все будущие заказы по флеш, надеюсь будем решать вместе!)
Отличный заказчик, все требования излагает четко и ясно, оплата моментальная… приятно работать с такими людьми! Одним словом – рекомендую!

Заявки фрилансеров

Elly_
42 года
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад

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