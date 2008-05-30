Поправить 300 сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок388 просмотров

Есть 300 сайтов. Практически каждый имеет свой дизайн и содержит 50-1000 страниц.

Задача:

1. Поправить дизайн.

Убрать рекламу,

лишние ссылки,

Структура:

HTML файл с верхней частью дизайна

HTML файл с нижней частью дизайна

HTML файлЫ с центральной текстовой частью

style.css файл

Папка images

2. Поправить тексты.

3. Поправить навигацию.

Переделать список страниц и ссылки на них

Пример исходника в аттаче.

Оплата 10 долларов за сайт + 10 центов за каждую страницу (Отрезать верх и низ оставив только центр).

Оплата PayPall или кредиткой после каждого готового сайта.

HTML
17 лет назад
Anricz
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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