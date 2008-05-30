Нужна Шапка К Сайту, есть уже готовый сделаный дизайн (psd) надо сделать новую шапку изобразить складское оборудование в целом чтобы отоброжало цельно тематику сайта по шапке.

Бюджет 25 wmz сроки ваши

После просмотра Работ и одобрения исполнителя по уровню работ, Вышлю вам PSd и согласуем сроки.

p.s. Заранее Всем Спасибо!!!