Создать два дизайна для разных сайтов

Необходим современный сайт для Петербургской компании. При взаимной заинтересованности возможно дальнейшее сотрудничество в области обслуживания компании дизайн-проектами. Бюджет может оговариваться в сторону увеличения, но он не большой. Рассматриваются предложения от дизайнеров имеющих опыт в ...