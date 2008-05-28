Здравствуйте, задание обычное, нужен дизайн сайту, вот в таком стиле http://zagrebun.ru оставляйте свои предложения, дизайн нужен для такого сайта, только сделать нестандартное расположение блоков. ICQ 450-540-046 скайп websudy Пожалуйста ...
Сделать дизайн в psd для несложного сатйа
Требуется дизайн для несложного сайта, примерный стиль http://zagrebun.ru/, только нестандартное расположение блоков ICQ 450-540-046 скайп webstudy
пожалуйста указывайте ссылки на портфолио если есть и сроки
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