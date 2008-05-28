Сделать дизайн в psd для несложного сатйа

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок330 просмотров

Требуется дизайн для несложного сайта, примерный стиль http://zagrebun.ru/, только нестандартное расположение блоков ICQ 450-540-046 скайп webstudy

пожалуйста указывайте ссылки на портфолио если есть и сроки

17 лет назад
snake89
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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