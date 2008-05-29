Здравствуйте. Требуется сделать простую шапку для сайта юр.фирмы. Логотип дам. Цветовая гамма: желтый как на лого, фон зеленый (что-то около #4D6330). Что примероно хочется: зеленый фон (возможно градиент), ...
Для Sima1970
Необходимо сделать макет сайта в Фотошопе. Сайт представляет учебный центр по моделированию ногтей. Подробности в ТЗ.
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