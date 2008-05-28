Нужен дизайн для сайта коллекторской компании

Необходимо разработать дизайн для копмании, предоставляющей коллекторские услуги (работа с проблемной задолженностью, возврат долгов, страхование рисков). Тип сайта – визитка/промосайт. Фирменного стиля и логотипа нет; общая идея, оформление, цветовая гамма на усмотрение исполнителя (с учетом пожеланий в ТЗ). Подробное ТЗ в аттаче.

P.S.: Заранее благодарен всем дизайнерам за предложения. Исполнитель будет выбран завтра (29 мая) утром.

P.S.S.: С остальными претендентами возможно сотрудничество в будущем, в настоящее время мы расширяем команду внештатных дизайнеров.