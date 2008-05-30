Дизайн нескольких внутренних страниц

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок261 просмотр

Нужно сделать дизайн нескольких внутренних страниц сайта. В основном - растановка текста и графики, и .тд. Цена - за всю работу до 50 у.е. (3-5 страниц). Ничего сложного. сделать нужно сейчас.

Жду предложений. Спасибо.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

s-lazarev
Сергей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$50
Очень приятный дизайнер. Задания вообще небыло :) Нужно было нарисовать свое видение - нарисовал несколько вариантов, заказчику очень понравилось. Обязательно будем работать еще. Спасибо тебе, Сергей.
Очень хороший заказчик :) Хотелось бы дальше сотрудничать...

Заявки фрилансеров

s-lazarev
Сергей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад