Нужно сделать новый дизайн для интернет-магазина пуховых одеял и подушек www.need.com.ua Требования к дизайну: 1) В дизайне должны преобладать светлые и радостные тона. 2) Дизайн должен быть простым. ...
Дизайн нескольких внутренних страниц
Нужно сделать дизайн нескольких внутренних страниц сайта. В основном - растановка текста и графики, и .тд. Цена - за всю работу до 50 у.е. (3-5 страниц). Ничего сложного. сделать нужно сейчас.
Жду предложений. Спасибо.
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