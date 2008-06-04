Требуется разработка качественного дизайна

Иван - профессионал своего дела. Остался очень доволен его работой. Макет понравился сразу и после незначительных изменений был принят. По срокам даже быстрее чем я рассчитывал - вся работа заняла 2 суток. В дальнейшем, безусловно, буду рад работать с Иваном.