Требуется разработка качественного дизайна

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок642 просмотра

Требуется разработка качественного дизайна под инвестиционный проект. Убедительная просьба к исполнителям без портфолио не беспокоить. Экономте мое и ваше время.

17 лет назад
Agregor
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
$350
3 дня
Иван - профессионал своего дела. Остался очень доволен его работой. Макет понравился сразу и после незначительных изменений был принят. По срокам даже быстрее чем я рассчитывал - вся работа заняла 2 суток. В дальнейшем, безусловно, буду рад работать с Иваном.
Очень приятный человек. Грамотный заказчик! Предоплату и окончательную оплату внес своевременно. Рад что мы оба остались довольны от сотрудничества. Надеюсь на дальнейшие проекты. Рекомендую Андрея, как честного и порядочного заказчика! С уважением, Иван.

Заявки фрилансеров

iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад