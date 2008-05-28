Редизайн и изменение структуры

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок253 просмотра

Нужен редизайн сайта vash-zakon.ru

Диз должнен быть лёгкий но солидный.

выбираем из 3 макетов разных концепций.

нужны специалисты либо из москвы либо с яндекс кошельком ( с веб мани не работаем!)

17 лет назад
ogo67
49 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров