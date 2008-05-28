Сам магазин : wow-shop.ws В связи с расширением полей нужно переделать шапку (нарисовать полностью другую) встроить лого (перед этим нарисовать его. Перед тем как нарисовать - придумать его ) ) ...
Редизайн и изменение структуры
Нужен редизайн сайта vash-zakon.ru
Диз должнен быть лёгкий но солидный.
выбираем из 3 макетов разных концепций.
нужны специалисты либо из москвы либо с яндекс кошельком ( с веб мани не работаем!)
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