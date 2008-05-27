Нужно нарисовать морду по предоставляемым вариантам фото и исходя из пожеланий. Простой фотошоп. Главное требование: соблюсти кнопки и их дугу как на www.okna-de.ru
Найти фото (коллажи)
Требуется найти фото или наборы картинок для соответсвующих страниц сайта, дабы они отражали визуально смысловую нагрузку страницы. Во вложении задание. Время ограничено.
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