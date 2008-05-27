Частичное изменение шаблонов сайта www.vipflat.ru в части вывода фотографий.

Образец того, что мы хотим видеть предоставим с сайта. Нужно только вписать ту структуру в наши страницы, изменить ввод картинок, шаблон вывода страницы+ небольшие доработки html: добавить в правом верхней части название компании, адрес и телефон.

Возможно дальнейшее сотрудничество по небольшим изменениям и новому дизайну.