Требуется создать дизайн и верстка для интернет-магазина детской тематики на shop-script. Требуется дизайнер и верстальщик с отличным знанием shop-script и примером работ на этом движке обязательно. Графический шаблон должен быть эксклюзивный.
Шаблон для Joomla
Необходимо нарисовать оригинальный шаблон для Joomla на тему - "освещение коттеджей".
Выбранный исполнитель
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