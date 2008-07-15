Шаблон для Joomla

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Завершен19 заявок302 просмотра

Необходимо нарисовать оригинальный шаблон для Joomla на тему - "освещение коттеджей".

Joomla
17 лет назад
ivanko85
Иван 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

AMX
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
Сделали все отлично, а главное оригинально. То что и требовалось. Все мелочи или замечания исправляли без вопросов. Работать с ними понравилось, поэтому продолжаем работу!

Заявки фрилансеров

AMX
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

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