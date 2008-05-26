Разработка дизайна для сайта

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок395 просмотров

Добрый день, уважаемые коллеги!

Предлагаю Вам принять участие в конкурсе на разработку дизайна сайта для компании, специализирующейся на инновационных методах поиска и отбора персонала, а также проведении семинаров и тренингов для личностного и профессионального развития.

Сайт-визитка компании, занимающейся работой с персоналом и для персонала: тренинги, семинары и конференции, поиск сотрудников на ключевые позиции, тестирование, консалтинг и т.д.

Цель проекта:

Демонстрация возможностей данной компании, информирование о предоставляемых услугах, а также о высоком качестве сервиса. Подчеркиваем наличие инновационных программ и предложений.

Общие требования:

Преимущественно все страницы сайта будут статическими. Но так как компания развивается, а также постоянно добавляет новые проекты, ряд разделов требует «особого» подхода. КРОССБРАУЗЕРНОСТЬ.

В целом, дизайн должен производить впечатление легкого и, конечно же, современного. Какова основная идея? Исходя из названия компании "Персонал-студия" посетители сайта попадают на некое виртуальное пространство, офис, выполненный в стиле модерн. О цветовых предпочтениях подробно в файле с ТЗ. Офис компании находится в приморском городе, поэтому использование светлых цветов, а также элементов, связанных с морем непосредственно- очень приветствуется.

Как мы предлагаем работать? Мне, как представителю заказчика главное, чтобы исполнитель уловил основную идею, настроение. Поэтому, уважаемые коллеги, будьте любезны, присылайте Ваши наброски на melianor[dot]an[@]gmail[dot]com.

Стоимость (ориентировочно-стартовая) - 300 у.е. Сайт проектируется на Joomla, запуск планируется на последней неделе июня, значит, что дизайн должен быть готов несколько ранее, чтобы команда программистов успела его натянуть.

Надеюсь, наше сотрудничество будет взаимовыгодным. Более того, в резерве есть еще несколько проектов, дизайн которых ждет своего исполнителя.

С уважением

Анна

UPD. УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО МНЕ НЕ НУЖНЫ ССЫЛКИ НА МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПОРТФОЛИО! Меня интересует ВАШЕ ВИДЕНЬЕ ЭТОГО ПРОЕКТА!!! Требования есть в прикрепленном файле. Я не буду писать каждому из оставивших заявку. Цена указана, сроки тоже. Я жду ВАШИХ предложений.

Joomla
17 лет назад
elaire
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
7 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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