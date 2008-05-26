Дизайн сайта + логотип. Срочно!

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок479 просмотров

Необхолимо разработать дизайн сайта в стиле веб 2.0 и логотип для фирмы. Срок на создание эскиза - сутки-двое, на доработку будет время. Предлагайте свои портфолио. Сообщения типа "пишите в аську - договоримся" не рассматриваются.

ТЗ в приложении.

Бюджет на всё 150$

17 лет назад
infoart
Олег 
43 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

JRF
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$150
1 день

Заявки фрилансеров

JRF
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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