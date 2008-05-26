Дизайн сайта + логотип. Срочно!

Необхолимо разработать дизайн сайта в стиле веб 2.0 и логотип для фирмы. Срок на создание эскиза - сутки-двое, на доработку будет время. Предлагайте свои портфолио. Сообщения типа "пишите в аську - договоримся" не рассматриваются.

ТЗ в приложении.

Бюджет на всё 150$