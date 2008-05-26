Необходим дизайн на автомобильную тематику (автосервис). Наброски или виденье присылайте на мыло [email protected] Если меня никто не удивит буду работать с предыдущим фрилансером, выполнявшим проект...
Дизайн для сайта, шаблон для CMS
Требуется создать дизайн и верстка для интернет-магазина детской тематики на shop-script. Требуется дизайнер и верстальщик с отличным знанием shop-script и примером работ на этом движке обязательно.
Графический шаблон должен быть эксклюзивный.
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