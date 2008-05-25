Оригинал здесь http://kubanagronova.ru/ нам нужен такойже только со своим дизайном наш логотип в приложении тема таже продажа удобрений для с/х производителей оплата вебмани связь по ...
Создание сайта,дизайн строгий, официально-деловой
Нарисовать качественный дизайн.
Разработать систему управления сайтом.
Заполнить сайт контентом
В случае успешной разработки и сдачи поректа , разработчик должен быть готов к предоставлению нам услуги подвижения сайта и его сопорвождения.
Жду Ваши предложения (желательно в виде сметы по работам).
ICQ 474-596-050
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