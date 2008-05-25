Создание сайта,дизайн строгий, официально-деловой

Нарисовать качественный дизайн.

Разработать систему управления сайтом.

Заполнить сайт контентом

В случае успешной разработки и сдачи поректа , разработчик должен быть готов к предоставлению нам услуги подвижения сайта и его сопорвождения.

Жду Ваши предложения (желательно в виде сметы по работам).

ICQ 474-596-050