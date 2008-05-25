Создание сайта,дизайн строгий, официально-деловой

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт30 заявок454 просмотра

Нарисовать качественный дизайн.

Разработать систему управления сайтом.

Заполнить сайт контентом

В случае успешной разработки и сдачи поректа , разработчик должен быть готов к предоставлению нам услуги подвижения сайта и его сопорвождения.

Жду Ваши предложения (желательно в виде сметы по работам).

ICQ 474-596-050

17 лет назад
UralSR
50 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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