Редизай сайта + верстка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок291 просмотр

Нужен редизайн с новой версткой главной страницы сайта www.yarzabor.ru.

В общем виде: сайту надо придать более современный вид. С тем же расположением основных элементов, придать объем, плавность линий, приятных градиентов.

Что нужно:

* Добавить третий цвет в гамму сайта,оставить два основных (белый и варианты синего оставить).

* Основной фон сделать белым, или светлым, возможно с градиентом.

* Сделать шире основной блок до ≈950 px.

* Придать трехмерность различным элементам.

* У рамок сделать закруглёнными углы, ( все или два по диагонали).

* Верстка должна быть "DIV"ная.

* За отдельную плату разработка новой эмблемы сайта и её оформление в заголовке (+30 у.е.).

Всё подробно обговориться перед началом работы. Предложения по дизайну приветствуются.

17 лет назад
kris2liss
Рoмaн 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

EasyLife
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$100
7 дней

Заявки фрилансеров

EasyLife
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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