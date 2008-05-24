Редизай сайта + верстка

Нужен редизайн с новой версткой главной страницы сайта www.yarzabor.ru.

В общем виде: сайту надо придать более современный вид. С тем же расположением основных элементов, придать объем, плавность линий, приятных градиентов.

Что нужно:

* Добавить третий цвет в гамму сайта,оставить два основных (белый и варианты синего оставить).

* Основной фон сделать белым, или светлым, возможно с градиентом.

* Сделать шире основной блок до ≈950 px.

* Придать трехмерность различным элементам.

* У рамок сделать закруглёнными углы, ( все или два по диагонали).

* Верстка должна быть "DIV"ная.

* За отдельную плату разработка новой эмблемы сайта и её оформление в заголовке (+30 у.е.).

Всё подробно обговориться перед началом работы. Предложения по дизайну приветствуются.