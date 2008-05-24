Название сайта "Хорошо Погуляли". Цветовая гамма - яркая, но не напрягающая. Наша компания занимается организацией свадеб, дней рождений, корпоративов, презентаций и подобных мероприятий. Не использовать банальных шаблонов, а также ассоциаций с пьянками и гулянками. Основная ...
Нужно создать дизайн для Wordpress шаблона
Нужно создать 2х колоночный Wordpress шаблон с дизайном по тематике дети. Жду предложений по цене, а также портфолио.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Требуется разработка сайта под ключ и фирменного стиля (включая логотип) для переводческой компании. Основные требования: - Удобная и понятная структура подачи информации - Деловой стиль ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Необходимо обновить дизайн для сайта музыкальной направленности (форум, торрент трекер для людей создающих музыку). Форум на phpbb2 ТЗ 1. Создание нового логотипа 2. Обновление большинства кнопок форума 3. Изменение ...Закрыт17 лет назад
- $100
Здравствуйте. Имеется новостной сайт, на котором: - на главной странице список новостей с мини-картинкой для каждой, - различные новостные рейтинги - каталожная система для тематик новостей ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Необходимо сделать редизайн сайта http://www.primetrend.ru Оплата по факту, возможна предоплата до 50%.Завершен17 лет назад
- $30
Требуется придумать концепт дизайна сайта. То есть не нужно привязываться к определенной цветовой гамме, шрифтам, картинкам. Основная задача - придумать форму и расположение функциональных элементов дизайна - шапки, футера, навигации и прочих блоков. Ориентировочная форма ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужно нарисовать в шапку рисунок размером 1010*140 в которой бы отображалась идея финансирования под покупку земельных участков, коммерческой недвижимости, социальной недвижимости и элитной недвижимости... (ориентировочный шаблон + лого компании в прикрепленном файле) ...Завершен17 лет назад
- $50
Требуется нарисовать дизайн сайта в формате psd. Требуемый уровень качества Вы можете найти в нашем портфолио на сайте http://www.intraweb.com.uaДизайн сайтов21 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $600
Требуется качественный дизайн+вёрстка для сайта банка. Уровень http://www.nadra.com.ua/ !!!! Всё кто написал мне в личку, в аську, на мыло, позвонил по телефону и т.п. автоматически исключаются из претендентов. Т.е. предложения принимаются ...Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо разработать: - Логотип проекта - Дизайн портала - Дизайн внутренних страниц портала - По ходу работы наверняка нужно будет сделать несколько кнопок, иконок. Название сайта ...Закрыт17 лет назад