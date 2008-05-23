Дизайн автомобильного портала

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт30 заявок356 просмотров

Необходимо разработать:

- Логотип проекта

- Дизайн портала

- Дизайн внутренних страниц портала

- По ходу работы наверняка нужно будет сделать несколько кнопок, иконок.

Название сайта будет SubaruOnline.ru

Есть четкая структура всего проекта, т.е. ничего придумывать не нужно - нужно оформить существующую структуру:

http://so.web.businessmedia.ru/

Убедительная просьба!

- Четко назовите стоимость и сроки исполнения логотипа, главной и хотя бы 1 стандартной внутренней страницы.

- Не надо оставлять своих контактов - я все равно не буду по ним писать вам - связывайтесь сами с помощью лички или этих координат:

ICQ 66394586

Мыло [email protected]

17 лет назад
businessmedia
Дмитрий 
43 года
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Korish
Вася 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов(-2)
17 лет назад
$299
8 дней

Заявки фрилансеров

Korish
Вася 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов(-2)
17 лет назад

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