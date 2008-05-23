Требуется разработать новый дизайн сайта промышленной тематики (главная + несколько внутренних страниц). Нужна оригинальная идея + профессиональное исполнение. Оплата - до 200 у.е.
Дизайн автомобильного портала
Необходимо разработать:
- Логотип проекта
- Дизайн портала
- Дизайн внутренних страниц портала
- По ходу работы наверняка нужно будет сделать несколько кнопок, иконок.
Название сайта будет SubaruOnline.ru
Есть четкая структура всего проекта, т.е. ничего придумывать не нужно - нужно оформить существующую структуру:
http://so.web.businessmedia.ru/
Убедительная просьба!
- Четко назовите стоимость и сроки исполнения логотипа, главной и хотя бы 1 стандартной внутренней страницы.
- Не надо оставлять своих контактов - я все равно не буду по ним писать вам - связывайтесь сами с помощью лички или этих координат:
ICQ 66394586
Мыло [email protected]
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