Нужен дизайн 4-5 сайтов сателлитов. Возможен вариант адаптированных шаблонов с openwebdesign. Хочется простого, но добротного дизайна. Ориентировочно предлагаю 25 wmz за все.
Дизайн (по эскизам) и вёрстка для стартап-сервиса
Нужен творческий человек, любящий интернет-технологии, который хочет поработать в стартапе и получить опыт дизайна для интернет-сервиса.
Мы предлагаем:
- опыт командной работы в стартапе с использованием SVN
- ссылка на вас будет указана на русскоязычной версии сервиса всё время пока будет использован ваш дизайн
(это означает хорошую рекламу ваших услуг или имени)
- хороший отзыв (если всё будет сделано хорошо :-) )
- некоторое количество денег, но сумма должна быть существенно НИЖЕ РЫНОЧНОЙ по этому сайту, т.к. стартап пока на свои кровные делается
Обязательно укажите вашу ставку, ТОЧНУЮ СУММУ, какой бы она не была.
Сервис посвящён покупке и продаже интеллектуальных товаров, которые предназначены для решения разнообразных проблем и улучшения жизни людей.
Есть:
- Нарисованные эскизы страниц
- сделанные хреново html-версии страниц. Они могут быть использованы для принципиального понимания задания
Сам дизайн должен быть:
- современным
- простым, строгим
- внушающим доверие
- красивым :-)
Нужно сделать дизайн:
- главной страницы
- каталога товаров
- страницы с информацией о товаре
- главной страницы личного кабинета
- одной из страниц личного кабинета
Страницы простые. На них мало графики. Эскизы, доступ к бете после начала работы из-за соображений неразглашения информации. Для начала работы нужно будет подписать договор о неразглашении и прислать скан паспорта.
Для любителей присылать приватные сообщения вместо ставок: Я буду делать выбор только из ставок, а не из предложений в привате!
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