Дизайн для сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт36 заявок483 просмотра

Нужен дизайн для сайта joost.com.ua

Легкий (много картинок не надо) - логотип, фон под форму поиска и т.д.

Все надо сделать в голубый и светло-серых тонах.

От Вас жду макеты (точно не знаю как правильно называется), но наскольо знаю в фотошопе делают наброски.

Сохраните такие наброски для каждой страницы сайта в формате gif, jpeg и т.д. (фотошопа у меня нет) и отправте на inline [сообакка] i.ua

В приват не пишите - не читаю.

Отправляйте свои наброски (можно одной страницы - описания товара) на почту inline [сообакка] i.ua. Автор лучшего наброска будет выполнять проэкт

17 лет назад
inline
Влад 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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