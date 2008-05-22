Нужен дизайн для сайта joost.com.ua

Легкий (много картинок не надо) - логотип, фон под форму поиска и т.д.

Все надо сделать в голубый и светло-серых тонах.

От Вас жду макеты (точно не знаю как правильно называется), но наскольо знаю в фотошопе делают наброски.

Сохраните такие наброски для каждой страницы сайта в формате gif, jpeg и т.д. (фотошопа у меня нет) и отправте на inline [сообакка] i.ua

В приват не пишите - не читаю.

Отправляйте свои наброски (можно одной страницы - описания товара) на почту inline [сообакка] i.ua. Автор лучшего наброска будет выполнять проэкт