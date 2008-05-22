ПРОШУ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ ДО САМОГО КОНЦА!!! СПАСИБО!!! Предварительное рассмотрение макетов главной страницы: 23.05.08 Срок выполнения задания: 25.05.08 Deadline: 26.05.08 Стоимость: 12 ...
Дизайн для сайта
Нужен дизайн для сайта joost.com.ua
Легкий (много картинок не надо) - логотип, фон под форму поиска и т.д.
Все надо сделать в голубый и светло-серых тонах.
От Вас жду макеты (точно не знаю как правильно называется), но наскольо знаю в фотошопе делают наброски.
Сохраните такие наброски для каждой страницы сайта в формате gif, jpeg и т.д. (фотошопа у меня нет) и отправте на inline [сообакка] i.ua
В приват не пишите - не читаю.
Отправляйте свои наброски (можно одной страницы - описания товара) на почту inline [сообакка] i.ua. Автор лучшего наброска будет выполнять проэкт
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