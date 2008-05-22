Дизайн сайта строительной компании

Требуеться разработать дизайн сайта для компании занимающиеся строительством, цена 10 тысяч рублей,сроки 1 неделя.Требуеться кандидат с хорошим портфолио,и тогда начнем работать,после того как будет сделан макет и если он будет утвержден,оплачиваем 100 % от суммы т.е 10 тысяч рублей