Сделать *.psd по картинки, эскизу

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки371 просмотр

Здравствуйте! Требуется следующее: по картинки в формате *.jpg сделать дизайн сайта и сохранить его в формате *.psd

17 лет назад
didj
38 лет
20 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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