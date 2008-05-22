Оперативная помощь в веб дизайне.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки135 просмотров

Нужна быстрая оперативная помощь в дизайна, работы немного, сделать надо за два часа.

Если по пунктам:

1) Изменит цвет шаблона с черного на серый

2) Нарисовать контуры цветков и добавить их в шаблон

3) Вырезать здание с фотки и дорисовать небольшие кустики на земле.

Контакты:

E-mail: [email protected]

ICQ: 262298800

Телефон: 8 909 871 16 09

17 лет назад
Reverent1985
Тимофей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

DLD
43 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
Оперативная помощь - нет! - Это экстра помощь, спасибо Сергею, все сделал очень качественно и быстро, без лишних вопросов, за что и получает 10 баллов!

Заявки фрилансеров

DLD
43 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

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