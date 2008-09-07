Дизайн сайта промышленной тематики

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен76 заявок725 просмотров

Требуется разработать новый дизайн сайта промышленной тематики (главная + несколько внутренних страниц).

Нужна оригинальная идея + профессиональное исполнение.

Оплата - до 200 у.е.

17 лет назад
steve01
St 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Dam1an
Design 
44 года
20 лет в сервисе
Был
16 лет назад
31 отзыв(-1)
17 лет назад
$200
C заданием справился отлично. Все поженлания, исправления, поправки вносил оперативно. Будем сотрудничать дальше. Так держать!

Заявки фрилансеров

Dam1an
Design 
44 года
20 лет в сервисе
Был
16 лет назад
31 отзыв(-1)
17 лет назад