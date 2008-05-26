Необходим макет PDA версии сайта

Собственно сабж.

Сайт под разработку: http://kino-teatr.ua/

Прикрепляю свой макет. Его назначение вовсе не для 100% копирования, т.к. сделан моими кривыми ручками ;-), а показать направление, в котором, как мне кажется, необходимо двигаться. Творчество поощряется. Особенно базированное на знании верски под PDA/

Так же вкладываю лого в векторе, может пригодиться.

наличие опыта подобной работы приветствуется.