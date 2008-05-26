Необходим макет PDA версии сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок187 просмотров

Собственно сабж.

Сайт под разработку: http://kino-teatr.ua/

Прикрепляю свой макет. Его назначение вовсе не для 100% копирования, т.к. сделан моими кривыми ручками ;-), а показать направление, в котором, как мне кажется, необходимо двигаться. Творчество поощряется. Особенно базированное на знании верски под PDA/

Так же вкладываю лого в векторе, может пригодиться.

наличие опыта подобной работы приветствуется.

17 лет назад
bol
60 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

dieforme
Apilen 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов
17 лет назад
$10
С работой справился! Делали и переделывали столько, сколько я требовал )) Ни нытья, ни необоснованного поднятия бюджета небыло!

Заявки фрилансеров

dieforme
Apilen 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов
17 лет назад