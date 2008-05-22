Создать и натянуть дизайн на DLE
Нарисовать дизайн для сайта
Нарисовать дизайн для сайта перевозок, что-то в подобном стиле http://leontev.com/
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