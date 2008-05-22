Дизайн сайта с флеш шапкой для салона красоты

Неоходим дизайн сайта для элитного салона красоты, желательно с флеш шапкой, т.е. либо меню либо шапка была с флеш. Дизайн необходимо выполнить для главной страницы, описания услуг, контакты, новости.

Так же нужно когда открывается сайт чтоб была картинка с логотипом а потом при нажатии на ссылку "Войти" открывалась главная страница.

Предварительно необходимо 3 варината дизайна.

После выбора исполнителя вышлем тех. задание.

Заказчик требовательный прийдется доделывать дизайн пока он не станет идельным.

После ознакомления с 3 вариантами дизайна высылаем предоплату в размере 30% от стоимости заказа.