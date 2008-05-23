Создать и натянуть дизайн на DLE
Иллюстрация для автосайта
Нужно сделать красивую шапку-иллюстрацию для сайта автомобильной тематики. Бюджет - до 50 у.е. Жду предложений в формате: портфолио - бюджет - срок.
Спасибо.
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