Иллюстрация для автосайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок343 просмотра

Нужно сделать красивую шапку-иллюстрацию для сайта автомобильной тематики. Бюджет - до 50 у.е. Жду предложений в формате: портфолио - бюджет - срок.

Спасибо.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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