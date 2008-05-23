Дизайн сайта банка

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт39 заявок740 просмотров

Требуется качественный дизайн+вёрстка для сайта банка.

Уровень http://www.nadra.com.ua/

!!!! Всё кто написал мне в личку, в аську, на мыло, позвонил по телефону и т.п. автоматически исключаются из претендентов. Т.е. предложения принимаются только ЗДЕСЬ

P.S.

1. Обязательно наличие портфолио

2. Бессмысленный демпинг здесь неуместен, т.к. главное качество

17 лет назад
4912
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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